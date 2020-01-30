МИД временно приостановит выдачу виз гражданам Китая
Россия временно приостановит выпуск электронных виз для граждан Китая в связи с распространением коронавируса, сообщает МИД. Ограничение действует с сегодняшнего дня, 30 января, на пунктах пропуска на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, в Калининградской и Ленинградской областях.
Министерство рекомендует гражданам России, которые находятся в Китае, сообщить личные сведения и контактные данные в посольство России в Китае. Информация будет использоваться только для того, чтобы связаться с россиянами в чрезвычайном случае, утверждает МИД.
На заседании правительства, посвященном мерам по защите от коронавируса, премьер Михаил Мишустин объявил о готовящемся закрытии границы с Китаем. На момент публикации материала распоряжение о таможенных ограничениях опубликовано не было. Ранее Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область самостоятельно приняли решение закрыть пункты проезда через границу с Китаем до 7 февраля. С 31 января РЖД отменит все поезда в Китай, за исключением прямого рейса Москва – Пекин.
Коронавирус нового типа впервые был замечен в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. К настоящему времени известно о 7820 случаях заболевания, сообщает Bloomberg по объединенным данным мировых служб здравоохранения. От заболевания, вызванного вирусом, скончались 170 жителей Китая. Мишустин заявил, что в России нет подтвержденных случаев заболеваний от коронавируса.