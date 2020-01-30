МИД временно приостановит выдачу виз гражданам Китая

На заседании правительства, посвященном мерам по защите от коронавируса, премьер Михаил Мишустин объявил о готовящемся закрытии границы с Китаем. На момент публикации материала распоряжение о таможенных ограничениях опубликовано не было. Ранее Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область самостоятельно приняли решение закрыть пункты проезда через границу с Китаем до 7 февраля. С 31 января РЖД отменит все поезда в Китай, за исключением прямого рейса Москва – Пекин.