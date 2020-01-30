Мишустин сообщил о планах временно закрыть границу на Дальнем Востоке

С 31 января Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем прямыми поездами Москва – Пекин. Ранее «дочка» РЖД – Федеральная пассажирская компания – сообщила, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в Китай, приобретенные в кассах компании. Дополнительные сборы за возврат взиматься не будут. Речь идет о билетах на рейсы с отправлением до 27 марта. Рейсы на материковую часть Китая прекратили и несколько авиакомпаний: немецкая Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss, а также британская British Airways.