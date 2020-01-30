Мишустин сообщил о планах временно закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, одна из мер предусматривает закрытие границы в Дальневосточном регионе России.
На момент публикации материала распоряжение правительства, о котором говорил Мишустин, опубликовано не было.
По словам премьера, на сегодняшний день в России нет подтвержденных случаев заражения. Он отметил, что необходимо сделать все, «чтобы защитить наших людей». Оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой действует в круглосуточном режиме, сказал Мишустин.
Коронавирус нового типа начал распространяться из китайского города Ухань в декабре 2019 г. Всемирная организация здравоохранения связывает его появления с мясом, продававшимся на местном продуктовом рынке. К четвергу врачи зафиксировали 7820 случаев заболевания, сообщает Bloomberg по объединенным данным мировых служб здравоохранения. От заболевания, вызванного вирусом, скончались 170 жителей Китая. Об эвакуации своих граждан из Уханя и других городов провинции Хубэй сообщили Россия, США, Франция, Казахстан и еще 10 стран.
Ранее регионы Дальнего Востока самостоятельно вводили ограничения на проезд через границу с Китаем. Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область закрыли пункты проезда через границу (первоначальный срок – до 7 февраля). Благовещенск, стоящий на другом берегу реки Амур от китайского города Хэйхэ, приостановил программы культурного обмена. В Москве оперативный штаб по противодействию коронавирусу взял на контроль гостиницы и места массового пребывания туристов.
С 31 января Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем прямыми поездами Москва – Пекин. Ранее «дочка» РЖД – Федеральная пассажирская компания – сообщила, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в Китай, приобретенные в кассах компании. Дополнительные сборы за возврат взиматься не будут. Речь идет о билетах на рейсы с отправлением до 27 марта. Рейсы на материковую часть Китая прекратили и несколько авиакомпаний: немецкая Lufthansa Group и ее дочерние компании Austrian Airlines и Swiss, а также британская British Airways.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, которые были выкуплены с датой вылета начиная с 24 января 2020 г.