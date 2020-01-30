Суд арестовал первого бывшего полицейского из дела Голунова
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции Романа Феофанова, участвовавшего в задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Экс-полицейский вину не признал и возражал против ареста.
Суд также заключил под стражу бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова.
Ранее в среду, 29 января, СКР сообщил, что задержал в рамках дела Голунова пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве. Среди них бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец, а также Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.
Голунова задержали 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. При личном досмотре и по месту проживания у него нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова.