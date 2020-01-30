Суд арестовал первого бывшего полицейского из дела Голунова

Голунова задержали 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. При личном досмотре и по месту проживания у него нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова.