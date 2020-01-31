Песков не исключил переноса инвестиционного форума в Сочи из-за коронавируса

В этом году экономический форум в Сочи должен был состояться в четвертый раз. Традиционно мероприятие проходит при участии премьер-министра. На форуме были запланированы дискуссии по трем направлениям: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства».