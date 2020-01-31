Песков не исключил переноса инвестиционного форума в Сочи из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Российский инвестиционный форум в Сочи может быть перенесен на более поздний срок. По его словам, окончательное решение по данному вопросу примет правительство. Причину переноса Песков напрямую не назвал, но отметил, что коронавирус является серьезной угрозой.
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что инвестиционный форум, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса. Эту информацию подтвердили собеседники «Ведомостей». В свою очередь РБК со ссылкой на три источника, близкие к правительству, сообщал о возможном переносе форума.
В этом году экономический форум в Сочи должен был состояться в четвертый раз. Традиционно мероприятие проходит при участии премьер-министра. На форуме были запланированы дискуссии по трем направлениям: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства».
Согласно последним данным госкомиссии по здравоохранению в КНР, коронавирусом заразились 9720 человек, 213 скончались. За последние сутки прирост составил 25,6% (1984 случаев). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в китайской провинции Хубэй (5806). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% – в тяжелой (1527).
Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке, Японии, на Филиппинах, в Индии, Италии, Финляндии и ОАЭ. В России заболевших нет.