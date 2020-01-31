Роспотребнадзор сообщил подробности о двух случаях коронавируса в России
Роспотребнадзор сообщил подробности о двух случаях выявления в России заболевших коронавирусом нового типа (2019-nCoV). Оба случая были выявлены во время «мониторинга за лицами, прибывшими с территории КНР». Заболевшие являются гражданами Китая. Контактировавшие с заболевшими граждане также были госпитализированы. «Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», – отмечается в сообщении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что на территории России находятся два гражданина Китая, у которых диагностирован коронавирус нового типа. Один из заболевших находится в Забайкалье, другой – в Тюменской области. Оба проходят лечение в инфекционной больнице. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что больные помещены в боксированную палату. Проводятся необходимые обследования. Заболевание протекает у них в легкой форме, говорила она. Изначально у них были зафиксированы симптомы ОРВИ и повышение температуры тела. Позже состояние заболевших стабилизировалось, температура тела пришла в норму и сейчас клинических проявлений вируса нет. Попова также заявила об отсутствии риска распространения коронавируса в России.
Власти Китая сообщили 31 декабря о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане. На данный момент выявлено более 9800 случаев заражения вирусом, из них погибли 213 человек. Инфекция активно распространяется в Китае и странах Юго-Восточной Азии. После успешного лечения из больниц был выписан 171 человек.