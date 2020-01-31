Роспотребнадзор сообщил подробности о двух случаях коронавируса в России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что на территории России находятся два гражданина Китая, у которых диагностирован коронавирус нового типа. Один из заболевших находится в Забайкалье, другой – в Тюменской области. Оба проходят лечение в инфекционной больнице. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что больные помещены в боксированную палату. Проводятся необходимые обследования. Заболевание протекает у них в легкой форме, говорила она. Изначально у них были зафиксированы симптомы ОРВИ и повышение температуры тела. Позже состояние заболевших стабилизировалось, температура тела пришла в норму и сейчас клинических проявлений вируса нет. Попова также заявила об отсутствии риска распространения коронавируса в России.