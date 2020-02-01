ВОЗ исключила возможность заразиться коронавирусом через посылки из Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.
Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у двоих граждан Китая, приехавших в Тюмень и Забайкалье. После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению коронавируса. На почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем ограничения распространять не планируется.
Власти Китая объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане 31 декабря. По данным на 1 февраля было известно об 11 821 заболевшем, жертвами инфекции стали 259 человек. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией.