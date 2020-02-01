ВОЗ исключила возможность заразиться коронавирусом через посылки из Китая

Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у двоих граждан Китая, приехавших в Тюмень и Забайкалье. После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению коронавируса. На почтовые и грузоперевозки между Россией и Китаем ограничения распространять не планируется.