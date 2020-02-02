ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая

Как отмечается в сообщении, мужчина прибыл на Филиппины из китайского города Ухань и обратился к врачам с жалобами на лихорадку, кашель и боль в горле. Помимо коронавируса у него была выявлена сопутствующая инфекция – вирусный грипп типа В. Заболевший был немедленно госпитализирован, все контактировавшие с ним лица проверяются.