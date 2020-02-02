Общество

ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай гибели от коронавирусной инфекции за пределами Китая. Речь идет об одном из двух заболевших на Филиппинах – 44-летнем мужчине, гражданине Китая, уточнило филиппинское отделение ВОЗ в Twitter. Больной скончался 1 февраля.

Как отмечается в сообщении, мужчина прибыл на Филиппины из китайского города Ухань и обратился к врачам с жалобами на лихорадку, кашель и боль в горле. Помимо коронавируса у него была выявлена сопутствующая инфекция – вирусный грипп типа В. Заболевший был немедленно госпитализирован, все контактировавшие с ним лица проверяются.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным ВОЗ, на 2 февраля число зараженных составляет около 14 500, жертвами инфекции стали 304 человека.

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В пятницу, 31 января, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Инфекция была выявлена у двоих граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Оба находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Контактировавшие с ними лица тоже госпитализированы.

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