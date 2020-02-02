ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай гибели от коронавирусной инфекции за пределами Китая. Речь идет об одном из двух заболевших на Филиппинах – 44-летнем мужчине, гражданине Китая, уточнило филиппинское отделение ВОЗ в Twitter. Больной скончался 1 февраля.
Как отмечается в сообщении, мужчина прибыл на Филиппины из китайского города Ухань и обратился к врачам с жалобами на лихорадку, кашель и боль в горле. Помимо коронавируса у него была выявлена сопутствующая инфекция – вирусный грипп типа В. Заболевший был немедленно госпитализирован, все контактировавшие с ним лица проверяются.
Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным ВОЗ, на 2 февраля число зараженных составляет около 14 500, жертвами инфекции стали 304 человека.
В пятницу, 31 января, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Инфекция была выявлена у двоих граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Оба находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Контактировавшие с ними лица тоже госпитализированы.