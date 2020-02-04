В Китае начали использовать дроны для борьбы с распространением коронавируса
Полицейские в Китае начали использовать беспилотники с громкоговорителями, чтобы напоминать прохожим надевать медицинские маски, передает государственное издание Global Times. На записях с камер дронов видно, как оператор следит за людьми и просит их надеть маски или уйти домой.
Видеозаписи с дронов были опубликованы аккаунтом Global Times в Twitter. «Я видел, вы оба принесли с собой маски. Наденьте их,» — обращается оператор дрона к молодой паре в провинции Цзянсу. Другой ролик показывает аналогичную ситуацию в китайской провинции Внутренняя Монголия: голос из громкоговорителя призвал мужчину с мотоблоком «не смеяться, садиться в тележку и немедленно ехать домой».
На фоне распространения коронавируса китайские компании тестируют новые способы применения дронов, отмечает Bloomberg. Летательные аппараты с тепловизором используются для того, чтобы измерять температуру у вышедших на балкон людей. Производители дронов также экспериментируют с методами, не связанными со слежкой: беспилотники используются для дезинфекции с воздуха, регулировки дорожного движения и освещения дорог к больницам.
Коронавирус нового типа впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 г. К настоящему времени общее число заболевших по всему миру превысило 20 000 человек. Погибли 427 человек: все они, за исключением двух жителей Гонконга и Филиппин, находились в материковом Китае. В России официально зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.