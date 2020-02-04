В Китае начали использовать дроны для борьбы с распространением коронавируса

Коронавирус нового типа впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 г. К настоящему времени общее число заболевших по всему миру превысило 20 000 человек. Погибли 427 человек: все они, за исключением двух жителей Гонконга и Филиппин, находились в материковом Китае. В России официально зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.