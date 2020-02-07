Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Сфера науки и высоких технологий должна стать одним из драйверов социально-экономического роста России, но с нынешнем уровнем финансирования технологический прорыв невозможен. К такому выводу пришла Счетная палата, изучив основные проблемы российской науки.
Затраты на гражданскую науку в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП, отметили аудиторы. По этому показателю Россия существенно отстает от ведущих стран мира, которые тратят на науку более 3% ВВП, и находится на 34-м месте. Даже в условиях целевых параметров нацпроекта «Наука» расходы к 2024 г. увеличатся только до 1,2% ВВП.
Основным источником финансирования науки в России остается федеральный бюджет. В прошлом году ассигнования составили 422,15 млрд руб., или 2,65% всех расходов федерального бюджета. Больше половины из них – 243,7 млрд руб. – пошли на финансирование прикладных исследований, остальные – на фундаментальную науку. Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается, пишет Счетная палата.
По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке, однако по числу исследователей в расчете на 10 000 занятых в экономике находится только на 34-м месте.
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты. Так, например, профессора и преподаватели в России получают зарплату в среднем в 3,3 раза ниже, чем в Германии, или в 1,4 раза ниже, чем в Чехии.