Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Затраты на гражданскую науку в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП, отметили аудиторы. По этому показателю Россия существенно отстает от ведущих стран мира, которые тратят на науку более 3% ВВП, и находится на 34-м месте. Даже в условиях целевых параметров нацпроекта «Наука» расходы к 2024 г. увеличатся только до 1,2% ВВП.