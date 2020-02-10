Личные данные 74% населения Израиля оказались в открытом доступе

База данных содержала имена, адреса, серии и номера документов, а также сведения о политических предпочтениях. База, которая утекла через приложение партии Нетаньяху, представляла собой копию реестра всех избирателей Израиля – такой реестр перед выборами получают все партии в стране, уточняет Haaretz. Утечка стала возможной из-за того, что API-интерфейс, предназначавшийся только для администраторов приложения, был открыт для запросов извне. Пароли от учетных записей администратора хранились в незашифрованном виде на самом сайте приложения, отметил Бар-Зик.