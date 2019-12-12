В Израиле впервые в истории пройдут третьи парламентские выборы за один год
Израильский кнессет (парламент) в четверг утром объявил о самороспуске и назначил внеочередные выборы на 2 марта 2020 г. Впервые в истории страны избиратели пойдут голосовать уже третий раз за год.
До формирования нового правительства премьером остается лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, которому официально предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. В четверг он заявил, что в связи с обвинениями до конца года покинет четыре министерские должности, которые занимает по совместительству, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan. Этого требует постановление Высшего суда справедливости Израиля от 1993 г., но на должность премьера оно формально не распространяется.
В ночь на четверг истек срок, когда депутаты кнессета могли сформировать новую правящую коалицию. Сначала президент страны Реувен Ривлин поручил ее формирование Нетаньяху. После того как ему не удалось это сделать в отведенные четыре недели, мандат перешел к его главному оппоненту – лидеру левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Но и он с задачей не справился.
По итогам предыдущих выборов в сентябре «Кахоль-Лаван» получил 33 места, а «Ликуд» – 32. Даже с учетом союзников коалиция Нетаньяху могла рассчитывать лишь на 55 мандатов, а сторонники Ганца – на 54. «Кахоль-Лаван» и «Ликуд» попытались договориться о создании правительства национального единства, а президент предложил ротационный принцип премьерства, но партии так и не смогли решить, кто первым возглавит правительство.
Необходимое большинство обеим партиям мог бы обеспечить союз с правой партией «Наш дом Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана, получившей в сентябре восемь мандатов. Однако тот отказался от коалиции и с левым «Кахоль-Лаваном», и с традиционным союзником – «Ликудом». В четверг Либерман заявил, что Нетаньяху должен уйти из политики, потому что, «к сожалению, он стал обузой». «Никто не хочет, чтобы он оказался в тюрьме, но также никто не хочет видеть его в политике. И все готовы дать ему возможность уйти с достоинством», – приводит слова Либермана The Times of Israel.
По мнению экспертов, обвинения против Нетаньяху могут иметь ключевое значение для исхода выборов. «Мы перешли на новую стадию правового процесса, и это может пошатнуть веру избирателей в то, что Нетаньяху – подходящая кандидатура на пост премьера, хотя пока что опросы не фиксируют таких изменений», – цитирует The Washington Post старшего научного сотрудника Израильского института демократии Иедидию Штерна.