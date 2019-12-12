В Израиле впервые в истории пройдут третьи парламентские выборы за один год

Необходимое большинство обеим партиям мог бы обеспечить союз с правой партией «Наш дом Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана, получившей в сентябре восемь мандатов. Однако тот отказался от коалиции и с левым «Кахоль-Лаваном», и с традиционным союзником – «Ликудом». В четверг Либерман заявил, что Нетаньяху должен уйти из политики, потому что, «к сожалению, он стал обузой». «Никто не хочет, чтобы он оказался в тюрьме, но также никто не хочет видеть его в политике. И все готовы дать ему возможность уйти с достоинством», – приводит слова Либермана The Times of Israel.