В ВШЭ утвердили ограничения на политическую деятельность студентов

По новым правилам, студентам нельзя вести политическую деятельность на территории учебного заведения и на территории, где проходят организованные институтом мероприятия. В случае участия в политической деятельности студенты ВШЭ теперь обязаны принять «разумные и доступные меры по исключению аффилиации с университетом», говорится в правилах. Исключением называются случаи, когда обозначение статуса студента университета предусмотрено законодательством РФ.