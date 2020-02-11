В ВШЭ утвердили ограничения на политическую деятельность студентов
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов утвердил поправки во внутренний распорядок вуза, по которым студентам запрещается делать политические заявления от имени учебного заведения и представлять свою личную позицию как совокупную позицию института. Обновленные правила опубликованы на сайте университета.
По новым правилам, студентам нельзя вести политическую деятельность на территории учебного заведения и на территории, где проходят организованные институтом мероприятия. В случае участия в политической деятельности студенты ВШЭ теперь обязаны принять «разумные и доступные меры по исключению аффилиации с университетом», говорится в правилах. Исключением называются случаи, когда обозначение статуса студента университета предусмотрено законодательством РФ.
В обновленных правилах также прописан запрет на действия или высказывания, содержащие мотивы политической ненависти, и на высказывания дискриминационного характера по признакам политических убеждений и принадлежности к общественным объединениям.
Поправки коснулись и порядка поддержки студенческих организаций и инициатив. Согласно утвержденным 4 февраля изменениям, чтобы получить поддержку университета, студенческие организации не должны вести политическую деятельность и поддерживать какие-либо политические партии и движения, в том числе незарегистрированные.
О намерениях ВШЭ ввести ограничения на политическую деятельность студентов стало известно 17 января. Тогда речь шла о запрете на упоминание связи с вузом при обсуждении политических тем, «вызывающих существенные разногласия в обществе». В принятых в конце января правилах внутреннего распорядка формулировки о разногласиях нет.