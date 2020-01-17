ВШЭ может запретить студентам делать политические заявления от имени вуза

ВШЭ также решила изменить подход в работе со студенческими медиа. Они больше не будут регистрироваться как студенческие организации. Университет перейдет на новые принципы взаимодействия с ними, но не уточняет, какие именно. Сейчас наличие у этих СМИ статуса студенческих организаций создает коллизию: они является частью университета, но при этом ВШЭ не влияет на их редакционную политику, пояснили в вузе.