Общество

ВШЭ может запретить студентам делать политические заявления от имени вуза

Ведомости

НИУ ВШЭ хочет запретить своим студентам и сотрудникам упоминать свою связь с университетом в случае участия в политической деятельности или другой деятельности, «вызывающей существенные разногласия в обществе». Такое изменение предусматривают поправки в правила внутреннего распорядка вуза, которые будут рассмотрены на ближайшем ученом совете ВШЭ.

Кроме того, в новой редакции правил внутреннего распорядка студентам и сотрудникам будет запрещено выступать с политическими заявлениями не только от лица ВШЭ, но и от лица неопределенного круга лиц, связанного с университетом, например студентов факультета или жителей общежитий.

ВШЭ также решила изменить подход в работе со студенческими медиа. Они больше не будут регистрироваться как студенческие организации. Университет перейдет на новые принципы взаимодействия с ними, но не уточняет, какие именно. Сейчас наличие у этих СМИ статуса студенческих организаций создает коллизию: они является частью университета, но при этом ВШЭ не влияет на их редакционную политику, пояснили в вузе.

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