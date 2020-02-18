Состав российской команды на Олимпиаду в Токио сформируют к июлю
«На сегодняшний момент выполнили квалификационные нормативы к Играм около 150 человек из предполагаемого состава участников Олимпийских игр, а это порядка 350–400 человек», — сказал Поздняков. По его словам, в течение трех месяцев Спортивный арбитраж в Стокгольме (CAS) рассмотрит спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российским (РУСАДА) и тогда появится возможность в полном объеме сформировать сборные по всем видам спорта для Олимпиады.
«До этого времени мы имеем возможность следить за развитием ситуации в CAS, все наши спортсмены могут продолжать выступления и участвовать в квалификационных соревнованиях без каких-либо ограничений», — отметил Поздняков. Он добавил, что российские спортсмены будут принимать участие в Олимпийских играх вне зависимости от решения CAS. «WADA добивается санкций на четыре года, если они не затронут Олимпийские игры в Токио, то это коснется Игр в Париже в 2024 году», — отметил собеседник РБК. Он добавил, что ОКР исходит из того, что подавляющее большинство российских спортсменов — люди с чистой репутацией. «Предложенные WADA дополнительные критерии не являются преградой для участия в Играх и других соревнованиях», — сказал президент ОКР.
Исполком WADA 9 декабря 2019 г. единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Дело о нарушении антидопинговых норм — внесении изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории — будет рассматриваться в Спортивном арбитраже в Стокгольме.