Состав российской команды на Олимпиаду в Токио сформируют к июлю

«До этого времени мы имеем возможность следить за развитием ситуации в CAS, все наши спортсмены могут продолжать выступления и участвовать в квалификационных соревнованиях без каких-либо ограничений», — отметил Поздняков. Он добавил, что российские спортсмены будут принимать участие в Олимпийских играх вне зависимости от решения CAS. «WADA добивается санкций на четыре года, если они не затронут Олимпийские игры в Токио, то это коснется Игр в Париже в 2024 году», — отметил собеседник РБК. Он добавил, что ОКР исходит из того, что подавляющее большинство российских спортсменов — люди с чистой репутацией. «Предложенные WADA дополнительные критерии не являются преградой для участия в Играх и других соревнованиях», — сказал президент ОКР.