Президент ОКР назвал сюрпризом скандал с Московской антидопинговой лабораторией
Ситуация с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые повлекли санкции Всемирного антидопингового агентства против российского спорта, была неожиданной для Олимпийского комитета России (ОКР). Комитет видит свою задачу в том, чтобы защитить права российского олимпийского движения и чистых спортсменов, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в интервью РБК.
По словам Позднякова, ситуация стала большим сюрпризом как для него, так и для многих людей. Президент ОКР добавил, что изначально комитет не имел полномочий «для участия в разбирательствах по поводу аутентичности базы данных московской лаборатории». Он добавил, что не возьмется рассуждать на тему, что произошло с базой данных лаборатории, поскольку не является специалистом в IT-сфере. По словам Позднякова, ОКР не имел доступа к информации на всех этапах, которая необходима для изучения этого вопроса.
Новый допинговый скандал разразился после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия организации пришла к выводу, что в эту базу вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, изменения вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях.
Исполком WADA 9 декабря 2019 г. единогласно отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В решении оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Общее собрание РУСАДА 24 декабря проголосовало за то, чтобы не принимать решение исполкома WADA, уведомление об этом было направлено 27 декабря. Дело о нарушении антидопинговых норм будет рассматриваться в Спортивном арбитраже в Стокгольме (CAS). WADA в начале феврале обратилась к CAS c просьбой сделать слушания по делу о нарушении антидопинговых норм публичным.