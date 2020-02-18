Президент ОКР назвал сюрпризом скандал с Московской антидопинговой лабораторией

По словам Позднякова, ситуация стала большим сюрпризом как для него, так и для многих людей. Президент ОКР добавил, что изначально комитет не имел полномочий «для участия в разбирательствах по поводу аутентичности базы данных московской лаборатории». Он добавил, что не возьмется рассуждать на тему, что произошло с базой данных лаборатории, поскольку не является специалистом в IT-сфере. По словам Позднякова, ОКР не имел доступа к информации на всех этапах, которая необходима для изучения этого вопроса.