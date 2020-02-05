BeIN SPORTS: WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022 по футболу

Отборочный турнир для европейских сборных пройдет в 2021 г. Из 55 команд из Европы в финальный турнир пройдут 13. Еще три путевки разыграют среди победителей Лиги наций. На последнем ЧМ в 2018 г. сборная России добралась до четвертьфинала. Тогда российские футболисты не участвовали в отборе к ЧМ, так как Россия была хозяйкой турнира.