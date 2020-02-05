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BeIN SPORTS: WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022 по футболу

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г., сообщает телеканал BeIN SPORTS.

В Российском футбольном союзе (РФС) не получали уведомления о запрете российской сборной участвовать в ЧМ. Никаких уведомлений от WADA не получало и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), пишет ТАСС.

В декабре 2019 г. WADA за допинг на четыре года дисквалифицировало российских спортсменов, лишив их права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира. Председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявлял, что российская сборная сможет подать заявку на участие в ЧМ только под нейтральным флагом, если пройдет квалификацию.

Отборочный турнир для европейских сборных пройдет в 2021 г. Из 55 команд из Европы в финальный турнир пройдут 13. Еще три путевки разыграют среди победителей Лиги наций. На последнем ЧМ в 2018 г. сборная России добралась до четвертьфинала. Тогда российские футболисты не участвовали в отборе к ЧМ, так как Россия была хозяйкой турнира.

Ранее по теме: WADA: Россия не сможет под своим флагом участвовать в ЧМ по футболу в Катаре

Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия организации пришла к выводу, что в эту базу вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами также сообщал руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Он утверждал, что изменения вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA.

Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях.

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