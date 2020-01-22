Политика

WADA временно отстранило московскую антидопинговую лабораторию

Ведомости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что отстранило Московскую антидопинговую лабораторию. Это временная мера. 

Эта временная приостановка запрещает московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для программы «биологический паспорт спортсмена» (индивидуальная электронная запись спортсмена-профессионала, содержащая данные допинг-контроля).

Данное решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства, уточняется в сообщении.

В декабре 2019 г. WADA на четыре года за допинг дисквалифицировало российских спортсменов, лишив их права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира (но некоторые спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом). Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия организации пришла к выводу, что в эту базу вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, изменения вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях.

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