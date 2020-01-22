WADA временно отстранило московскую антидопинговую лабораторию

В декабре 2019 г. WADA на четыре года за допинг дисквалифицировало российских спортсменов, лишив их права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира (но некоторые спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом). Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия организации пришла к выводу, что в эту базу вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, изменения вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях.