Павленского отпустили из-под стражи после предъявления обвинения по делу Гриво

По словам адвоката, суд отказал в удовлетворение требования прокурора о предварительном заключении Павленского под стражу. Бузру добавил, что обвинения Павленскому предъявлены только по делу Гриво, а не по делу о драке на вечеринке 31 декабря прошлого года. Художник и его подруга Александры де Таддео обвиняются во вмешательстве в частную жизнь и распространении видео сексуального содержания. Де Таддео также отпустили из-под стражи под судебный контроль. Досудебное производство в отношении Павленского и де Таддео было инициировано французской прокуратурой.