Павленского отпустили из-под стражи после предъявления обвинения по делу Гриво
Художник-акционист Петр Павленский, проживающий во Франции, будет находиться под судебным контролем, а не под стражей, во время расследования так называемого дела Гриво. Об этом сообщил журналистам адвокат Яссин Бузру после предъявления обвинений его подзащитному. Павленский стал фигурантом дела после того, как разместил в интернете видеоролик с сексуальными сценами с участием бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамина Гриво.
По словам адвоката, суд отказал в удовлетворение требования прокурора о предварительном заключении Павленского под стражу. Бузру добавил, что обвинения Павленскому предъявлены только по делу Гриво, а не по делу о драке на вечеринке 31 декабря прошлого года. Художник и его подруга Александры де Таддео обвиняются во вмешательстве в частную жизнь и распространении видео сексуального содержания. Де Таддео также отпустили из-под стражи под судебный контроль. Досудебное производство в отношении Павленского и де Таддео было инициировано французской прокуратурой.
Интимное видео Павленский опубликовал на своем сайте Pornopolitique и объяснил свои действия желанием осудить лицемерие политика, который подчеркивает свою веру в семейные ценности. После публикации кандидат в мэры Парижа от партии президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» Бенжамин Гриво снял свою кандидатуру с выборов. «Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью», – сказал политик, комментируя свое решение.
Павленский получил известность благодаря нескольким своим акциям. Он зашил себе рот в поддержку Pussy Riot, прибил половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В январе 2017 г. Павленский уехал из России, а в мае того же года получил политическое убежище во Франции. В октябре 2017 г. он поджег ограду офиса банка Banque de France.