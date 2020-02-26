ФСБ сообщила о задержании подростков, планировавших нападение на учебное заведение
Силовики задержали двух подростков, которые готовили нападение на учебное заведение в Саратове. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Задержанные дали признательные показания, отмечает ФСБ: готовили массовое убийство из мести, хотели убить «примерно 40 человек». По данным службы, задержанные подростки – 2005 года рождения. В каком учебном заведении они планировали устроить нападение, не уточняется. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».
18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, планировавших теракты в образовательных учреждениях Крыма. В их домах сотрудники ведомства обнаружили самодельные взрывные устройства, а также компоненты для их изготовления.