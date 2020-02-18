ФСБ предотвратила два теракта в образовательных учреждениях Крыма

По данным ведомства, задержанные 2003 и 2004 годов рождения являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 г. По адресам проживания у задержанных сотрудники ФСБ изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатки. Их подростки приобрели через интернет. «Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», – уточнили в ФСБ.