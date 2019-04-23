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Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи

Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре 2018 г., пошел на преступление из-за унижений со стороны одноклассников. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, ее запись есть «В контакте».

По его словам, причина произошедшего – «унижение на основе разного имущественного положения» (цитата по «Интерфаксу»). «Оказывается, сейчас важно ходить именно в американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке», – подчеркнул председатель СКР. В итоге, добавил Бастрыкин, Росляков нашел оружие и «посмотрел в интернете, как в американской действительности это произошло».

17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Погибли 20 человек. По данным следствия, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который после произошедшего покончил с собой.

СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).

Президент России Владимир Путин связывал произошедшее с глобализацией. Он отмечал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя настоящий героизм суррогатом героизма. Все началось с трагических событий в школах США, подчеркнул глава государства.

Как выглядит колледж в Керчи после нападения студента