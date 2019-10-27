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РБК: ФСБ задержала студента техникума за подготовку массового убийства

В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали учащегося филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовился к убийству студентов и преподавателей, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, при задержании у него обнаружили пистолет, похожий на пистолет Макарова. О задержании учащегося, который готовился к массовому убийству, сообщил также Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, Банин учился в техникуме с октября 2018 г. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями. В результате молодой человек задумал их убить и начал готовиться к преступлению. По данным Baza, трагедия должна была произойти 29 октября. Всего, как утверждает Telegram-канал, в списке тех, кого планировал убить Банин, было восемь человек, включая одного преподавателя.

В отношении студента возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30 УК, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Baza пишет, что Банина уже арестовали на два месяца.

Самое громкое массовое убийство в учебном заведении за последнее время в России произошло 17 октября прошлого года. Тогда студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу из ружья по учащимся и преподавателям и взорвал самодельную бомбу. После этого он покончил с собой. Жертвами случившегося стали 22 человека.

Как выглядел колледж в Керчи после нападения студента