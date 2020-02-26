Почти треть россиян отказываются от работы после успешного собеседования
30% соискателей отказываются от трудоустройства после успешно пройденного отбора, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob. 26% из имеющих такой опыт не выходят на новую работу из-за низкой зарплаты, а 23% из-за несоответствия обещаний реальности и нечестности нанимателя, говорится в исследовании.
Еще одной популярной причиной, по которой устраивающие нанимателей россияне не выходят на работу, оказались неподходящие условия труда, на них сослались 22% когда-либо отказывавшихся от работы соискателей. 13% респондентов имели возможность выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого работодателя, а каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома. 5% отказались от предложения по работе, так как в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании, а 3% опрошенных смутили широкий круг должностных обязанностей и «серая» зарплата.
Среди менее популярных причин отказа от работы после успешно пройденного отбора – интуитивное ощущение «не мое», антипатия к руководству и рабочему коллективу, недоверие компании, отсутствие официального трудоустройства или возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал, семейные обстоятельства и затягивание решения о приеме на работу.