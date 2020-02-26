Facebook запретил рекламу, основанную на страхах перед коронавирусом

Facebook запретил размещать вводящую в заблуждение рекламу, связанную с распространением коронавируса, заявил Business Insider представитель социальной сети. К ней относится реклама, которая «вызывает чувство неотложности» – в частности, утверждающая, что тот или иной товар есть только в ограниченных количествах, или гарантирующая излечение или предотвращение заражения вирусом. Представитель Facebook заявил, что правила распространяются как на посты в ленте новостей, так и на товары на площадке Marketplace.