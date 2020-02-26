Facebook запретил рекламу, основанную на страхах перед коронавирусом
Facebook запретил размещать вводящую в заблуждение рекламу, связанную с распространением коронавируса, заявил Business Insider представитель социальной сети. К ней относится реклама, которая «вызывает чувство неотложности» – в частности, утверждающая, что тот или иной товар есть только в ограниченных количествах, или гарантирующая излечение или предотвращение заражения вирусом. Представитель Facebook заявил, что правила распространяются как на посты в ленте новостей, так и на товары на площадке Marketplace.
Новые правила относятся к рекламе товаров. В январе компания разработала политику, касающуюся всего контента Facebook и Instagram касательно коронавируса. Администрация заявила, что удаляет записи с недостоверной информацией о коронавирусе, теориями заговора и вредоносными рекомендациями – например, сообщения о том, что нужно пить белизну, чтобы защититься от коронавируса. Facebook также блокирует хештеги, используемые сторонниками теорий заговора, или ограничивает их выдачу в поиске и рекомендациях.
Во вторник, 25 февраля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по поводу радиорекламы препарата арбидол. Ролик, рассказывающий об увеличении числа страдающих «опасной пневмонией», утверждал, что арбидол активен против коронавируса. По информации ФАС и Минздрава, препарат не проверялся на эффективность против коронавируса COVID-19. Антимонопольная служба запросила у производителя препарата, компании «Отисфарм», подтверждение исследований.