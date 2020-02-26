Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Общество

Facebook запретил рекламу, основанную на страхах перед коронавирусом

Ведомости

Facebook запретил размещать вводящую в заблуждение рекламу, связанную с распространением коронавируса, заявил Business Insider представитель социальной сети. К ней относится реклама, которая «вызывает чувство неотложности» – в частности, утверждающая, что тот или иной товар есть только в ограниченных количествах, или гарантирующая излечение или предотвращение заражения вирусом. Представитель Facebook заявил, что правила распространяются как на посты в ленте новостей, так и на товары на площадке Marketplace.

Новые правила относятся к рекламе товаров. В январе компания разработала политику, касающуюся всего контента Facebook и Instagram касательно коронавируса. Администрация заявила, что удаляет записи с недостоверной информацией о коронавирусе, теориями заговора и вредоносными рекомендациями – например, сообщения о том, что нужно пить белизну, чтобы защититься от коронавируса. Facebook также блокирует хештеги, используемые сторонниками теорий заговора, или ограничивает их выдачу в поиске и рекомендациях.

Ранее по теме: Reuters будет проверять достоверность информации в Facebook

Во вторник, 25 февраля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по поводу радиорекламы препарата арбидол. Ролик, рассказывающий об увеличении числа страдающих «опасной пневмонией», утверждал, что арбидол активен против коронавируса. По информации ФАС и Минздрава, препарат не проверялся на эффективность против коронавируса COVID-19. Антимонопольная служба запросила у производителя препарата, компании «Отисфарм», подтверждение исследований.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.