Reuters будет проверять посты в Facebook на достоверность
Информационное агентство Reuters открыло отдел фактчекинга, который будет проверять достоверность популярных постов в Facebook и Instagram. Сообщения о том, что пост содержит неверную информацию, будет отображаться непосредственно в интерфейсе социальных сетей.
Компания Facebook начала сотрудничать со сторонними фактчекерами с 2016 г., после распространения дезинформации, связанной с президентскими выборами в США. Организации, участвующие в программе, выявляют фейк-ньюз и снижают вероятность их появления в лентах. Помимо сообщений в Facebook и Instagram Reuters продолжит публиковать подтверждения и опровержения популярных постов в отдельном блоге.
В 2019 г., во время очередной предвыборной гонки, Facebook принял решение вывести политическую рекламу из-под контроля сторонних фактчекеров. В ответ генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что блокирует всю политическую рекламу в своей соцсети, его примеру последовали TikTok, LinkedIn и Pinterest. Решение Facebook вынудило голландскую газету Nu.nl выйти из программы, оставив пользователей Facebook в Нидерландах без фактчекеров. В России программа проверки информации в Facebook не работает.