Reuters будет проверять посты в Facebook на достоверность

В 2019 г., во время очередной предвыборной гонки, Facebook принял решение вывести политическую рекламу из-под контроля сторонних фактчекеров. В ответ генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что блокирует всю политическую рекламу в своей соцсети, его примеру последовали TikTok, LinkedIn и Pinterest. Решение Facebook вынудило голландскую газету Nu.nl выйти из программы, оставив пользователей Facebook в Нидерландах без фактчекеров. В России программа проверки информации в Facebook не работает.