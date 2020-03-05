Журналиста Голунова направили на психолого-психиатрическую экспертизу

Корреспондент рассказал, что в детстве наблюдался у психиатра, но в 2002 г. его карточка была отправлена в архив в связи с неактуальностью. В 2013 г. Голунов получил паспорт моряка, для оформления которого нужно было проходить психиатрическую экспертизу — она показала, что журналист здоров.