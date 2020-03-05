Журналиста Голунова направили на психолого-психиатрическую экспертизу
Журналиста Ивана Голунова направили на психолого-психиатрическую экспертизу по требованию Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. Голунов подтвердил «Интерфаксу», что получил направление на психиатрическую экспертизу. По словам журналиста, СК хочет проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Корреспондент рассказал, что в детстве наблюдался у психиатра, но в 2002 г. его карточка была отправлена в архив в связи с неактуальностью. В 2013 г. Голунов получил паспорт моряка, для оформления которого нужно было проходить психиатрическую экспертизу — она показала, что журналист здоров.
Голунов сейчас проходит пострадавшим по делу о наркотиках. Журналист был задержан в июне прошлого года и обвинен в попытке сбыта наркотических веществ. При личном досмотре у Голунова нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Журналист утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании обвинения были сняты.
В декабре президент Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова. Один из них дал признательные показания против своего бывшего начальника, который, по его словам, распорядился подбросить Голунову наркотики.