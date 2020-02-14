Иван Голунов получил извинения от прокурора за незаконное преследование

Голунов был задержан 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В настоящее время под арестом находятся пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, им вменяется фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков.