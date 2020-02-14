Иван Голунов получил извинения от прокурора за незаконное преследование
Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил, что получил письмо с извинениями за незаконное уголовное преследование от прокурора Западного административного округа (ЗАО) Москвы, копию письма Голунов опубликовал в своем канале в Telegram-канале. Прокурор приносит извинения «от имени государства» — такую формулировку предписывает статья Уголовно-процессуального кодекса о компенсации морального вреда реабилитированному.
5 февраля прокуратура ЗАО Москвы сообщила, что направила Голунову извинения. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявлял, что по закону извинения должен направлять прокурор, надзирающий за уголовным делом. Поэтому, по его мнению, извиняться должна не прокуратура ЗАО Москвы, которая надзирала за возбуждением дела, а Генпрокуратура, которая осуществляла надзор за его прекращением.
Голунов был задержан 6 июня 2019 г. по подозрению в сбыте наркотиков. Через несколько дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В настоящее время под арестом находятся пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, им вменяется фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, превышение полномочий и оборот наркотиков.