Рособрнадзор вернул «Шанинке» государственную аккредитацию
Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») успешно прошла аккредитационную экспертизу и получит государственную аккредитацию. Заключение по результатам аккредитационной экспертизы в «Шанинке» опубликовано на официальном сайте Рособрнадзора.
Экспертиза показала, что все образовательные программы в «Шанинке» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС), следует из документа.
Аккредитацию получили четыре программы бакалавриата (менеджмент, психология, социология и политология) и шесть программ магистратуры (менеджмент, история, психология, социология, политология и юриспруденция), уточняется на сайте вуза.
Рособрнадзор в июне 2018 г. лишил «Шанинку» государственной аккредитации. Причинами отзыва аккредитации были названы нарушение ФГОС и низкая квалификация заведующих кафедрами. Вуз продолжил работать, поскольку отказ в аккредитации не означает отзыва лицензии. За «Шанинку» вступились более 250 представителей научного сообщества, которые подписали открытое письмо в поддержку вуза.