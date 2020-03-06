Рособрнадзор вернул «Шанинке» государственную аккредитацию

Рособрнадзор в июне 2018 г. лишил «Шанинку» государственной аккредитации. Причинами отзыва аккредитации были названы нарушение ФГОС и низкая квалификация заведующих кафедрами. Вуз продолжил работать, поскольку отказ в аккредитации не означает отзыва лицензии. За «Шанинку» вступились более 250 представителей научного сообщества, которые подписали открытое письмо в поддержку вуза.