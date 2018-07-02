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Российские вузы попросили Путина отказаться от системы госаккредитации

Крупнейшие российские университеты написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложили разработать и внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования вместо системы госаккредитации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения, подписанный представителями 50 вузов.

По мнению авторов документа, действующая система аккредитации устарела и приняла «документарный характер», а эксперты Рособрнадзора зачастую недостаточно квалифицированны. Авторы письма предложили, в частности, изменить состав комиссий по проверке качества обучения, включив туда представителей профессионального сообщества, а также размещать итоги проверок в открытом доступе.

«Многое из того, что в письме выдается за ноу-хау, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором, это примерно 96%. Оставшиеся 4% находятся в зоне ответственности самих вузов», – прокомментировал инициативу начальник профильного управления Рособрнадзора Сергей Рукавишников.

Документ подписали в том числе ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РСПП, председатель Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям (НСПК) Александр Шохин. Письмо направлено президенту от Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации «Глобальные университеты» (АГУ).

Рособрнадзор 21 июня лишил государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). Причинами отзыва аккредитации были названы нарушение федеральных государственных образовательных стандартов и низкая квалификация заведующих кафедрами. Ректор Шанинки Сергей Зуев заявил, что вуз продолжит работать, поскольку отказ в аккредитации не означает отзыва лицензии. За Шанинку вступились более 250 представителей научного сообщества, которые подписали открытое письмо в поддержку вуза на сайте интернет-издания «Сноб».