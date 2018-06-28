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ВШЭ призвала изменить систему аккредитации вузов из-за отзыва лицензии у Шанинки

Ситуация с отзывом лицензии у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) демонстрирует неадекватность системы аккредитации и лицензирования образовательных программ вузов. Об этом говорится в заявлении ученого совета ВШЭ. Многолетнее партнерство вузов позволяет утверждать, что качество подготовки студентов Шанинки отвечает высоким стандартам, отмечается там же.

Все чаще госаккредитация приводит не к ликвидации программ низкого качества, а к проблемам у инновационных вузов, отмечается в обращении. При этом ученый совет ВШЭ уточняет, что эта система сыграла важную роль в работе Рособрнадзора по очистке российской системы высшего образования: «Но в настоящее время эта работа в основном завершена». Аккредитацию вузов нужно изменить так, чтобы она была направлена в равной степени на борьбу с низким качеством образования и на поддержку инноваций и лучших практик, говорится в сообщении.

Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации на прошлой неделе, 21 июня. В программах учебного заведения есть нарушения федеральных государственных образовательных стандартов, а квалификация нескольких заведующих кафедрами не соответствует нужной, пришла к выводу аккредитационная экспертиза.

Более 200 преподавателей и студентов разных вузов написали открытое письмо в поддержку Шанинки, его опубликовал «Сноб». Среди них – представители МГУ, ВШЭ, Нью-Йоркского университета, Уральского государственного университета, Волгоградского государственного университета, Вильнюсского университета и др.

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