Как Рособрнадзор превращается в силовое ведомство
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На прошлой неделе Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук, знаменитую Шанинку, госаккредитации за нарушение федеральных стандартов. Шанинка не первая: в 2016–2017 гг. с Рособрнадзором бодался Европейский университет в Санкт-Петербурге, который тоже был лишен аккредитации, а затем и лицензии. Оба вуза входят в число лучших негосударственных вузов России.
В 2013 г., возглавив Рособрнадзор, Сергей Кравцов в одном из первых интервью объяснял, что в оценке деятельности вузов ведомство будет опираться на разные механизмы контроля качества образования и, в частности, планирует тесно сотрудничать с работодателями, которые будут оценивать качество выпускников. В 2015 г. «Коммерсантъ» выяснил, что Шанинка лидирует в рейтинге зарплат выпускников московских вузов. Но для Рособрнадзора в 2018 г. это, видимо, уже не показатель качества образования.
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