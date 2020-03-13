Жена канадского премьер-министра заразилась коронавирусом
Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Камерон Ахмад.
«После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными», — приводятся слова Ахмада в сообщении, распространенном канцелярией правительства (цитата по канадской телевизионной сети Global News). По словам Ахмада, жена премьер-министра будет находиться в изоляции, она почувствовала недомогание после возвращения из Великобритании. Болезнь протекает в мягкой форме. У премьера нет признаков заражения, но он будет в течение 14 дней находиться на домашнем карантине.
По словам пресс-секретаря премьера, врачи не видят необходимости тестировать его на коронавирус и опасности для тех, кто контактировал с Трюдо. В сообщении отмечается, что в пятницу, 13 марта премьер обратится к нации с заявлением. 12 марта он работал в режиме телефонных конференций.
Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был выявлен 25 января. Заболевших в стране — 138, один человек умер, девять — вылечились. Вспышка COVID-19 началась в конце декабря 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 34 случая заражения.