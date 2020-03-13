Жена канадского премьер-министра заразилась коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был выявлен 25 января. Заболевших в стране — 138, один человек умер, девять — вылечились. Вспышка COVID-19 началась в конце декабря 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 34 случая заражения.