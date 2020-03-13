Главный тренер «Арсенала» заболел коронавирусной инфекцией
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба.
По словам самого главного тренера, он сожалеет, «что так получилось». Артета сообщил, что сдал тест на коронавирус «после того, как почувствовал себя плохо». «Я вновь буду работать, как только мне позволят», — сказал он. В сообщении клуба уточняется, что положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг, 12 марта.
«Персонал команды, недавно тесно контактировавший с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства»,- сообщает клуб. Под карантин попадут все игроки и тренерский штаб команды, часть футболистов из клубной академии. Те, кто не контактировал с главным тренером получает возможность продолжать работу. Команда не сможет принять участие в некоторых ближайших матчах чемпионата Англии. Английская премьер- лига после появления информации об Артете заявила, что утром в пятницу проведет экстренное совещание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В мире зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались. Заразившиеся коронавирусом нового типа люди страдают от поражения легких, которая нередко приводит к смерти. По оценке британских властей, в стране может быть заражено 5-10 тысяч человек.