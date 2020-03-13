Главный тренер «Арсенала» заболел коронавирусной инфекцией

По словам самого главного тренера, он сожалеет, «что так получилось». Артета сообщил, что сдал тест на коронавирус «после того, как почувствовал себя плохо». «Я вновь буду работать, как только мне позволят», — сказал он. В сообщении клуба уточняется, что положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг, 12 марта.