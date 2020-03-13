Футбольный клуб «Челси» уйдет на карантин из-за коронавируса

«Несмотря на положительный результат теста на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее»,— говорится в сообщении. Вчера, 12 марта, футбольный клуб отменил тренировки. На базе клуба провели уборку, чтобы снизить риски, связанные с коронавирусом. Клуб также проверил всех игроков на наличие вируса, сообщал Goal.com. 14 марта у команды запланирован матч с «Астон Вилла». Будет ли игра отменена «Челси» и английская премьер-лига еще не объявили. Сегодня, 13 марта, английская премьер-лига проведет экстренное совещание. Есть вероятность, что сезон будет приостановлен, пишет Independent.