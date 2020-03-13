Футбольный клуб «Челси» уйдет на карантин из-за коронавируса
Английский футбольный клуб «Челси» уйдет на карантин после заражения коронавирусом одного из игроков — 19-летнего Каллума Хадсона-Одои, говорится в сообщении на сайте клуба. Для профилактики распространения вируса будет частично закрыт тренировочный центр. Основной состав клуба, тренерский штаб и часть персонала изолируют. Клуб оценивает возможность участия в английской премьер-лиге.
«Несмотря на положительный результат теста на вирус, Каллум чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно скорее»,— говорится в сообщении. Вчера, 12 марта, футбольный клуб отменил тренировки. На базе клуба провели уборку, чтобы снизить риски, связанные с коронавирусом. Клуб также проверил всех игроков на наличие вируса, сообщал Goal.com. 14 марта у команды запланирован матч с «Астон Вилла». Будет ли игра отменена «Челси» и английская премьер-лига еще не объявили. Сегодня, 13 марта, английская премьер-лига проведет экстренное совещание. Есть вероятность, что сезон будет приостановлен, пишет Independent.
Ранее стало известно, что коронавирус обраружили у главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артета. На карантине будут находиться все игроки, тренерский штаб клуба и персонал команды. Футбольный клуб не сможет принять участие в некоторых ближайших матчах чемпионата Англии.
Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились более 118 000 человек, около 4,300 умерли.