В Китае зафиксировали рекордно низкое число новых случаев коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 13 марта зафиксировано 128 343 случая в 116 странах. 63% из них – в Китае. В конце февраля на Китай приходилось 96,5% всех случаев заражения коронавирусом, по данным ВОЗ. Тогда заболевание было обнаружено только в 33 странах. Вспышка COVID-19 началась в конце декабря 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.