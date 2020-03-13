В Китае зафиксировали рекордно низкое число новых случаев коронавируса
К концу четверга, 12 марта, власти Китая сообщили о восьми новых случаях заражения коронавирусом – самый низкий прирост заболевших за сутки с начала ведения отчетности в январе, пишет The Financial Times. В то же время в Китае зафиксировали семь новых смертей от заболевания COVID-19, подняв общее число летальных исходов до 3176 человек.
При этом за прошедшие сутки 1318 инфицированных выздоровели и были выписаны из больницы, всего из 80 813 зарегистрированных случаев коронавируса в КНР уже выздоровели 64 111 пациентов, по данным китайских властей. Пик новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае прошел в феврале, напоминает FT.
По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 13 марта зафиксировано 128 343 случая в 116 странах. 63% из них – в Китае. В конце февраля на Китай приходилось 96,5% всех случаев заражения коронавирусом, по данным ВОЗ. Тогда заболевание было обнаружено только в 33 странах. Вспышка COVID-19 началась в конце декабря 2019 г. в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.