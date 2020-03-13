В Петербурге введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Когда режим будет введен, не уточняется. В сообщении администрации Ленобласти указано, что во время «режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций» будет ограничена численность массовых мероприятий. Других подробностей власти пока не сообщают.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Москве и Подмосковье. Там запретили проводить массовые мероприятия с участием более 5000 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта, в России зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом. 19 заболевших находятся в Москве.