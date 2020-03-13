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В Петербурге введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге введут режим повышенной готовности, говорится на сайте администрации города. Такой же режим введут в Ленинградской области.

Когда режим будет введен, не уточняется. В сообщении администрации Ленобласти указано, что во время «режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций» будет ограничена численность массовых мероприятий. Других подробностей власти пока не сообщают.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Москве и Подмосковье. Там запретили проводить массовые мероприятия с участием более 5000 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта, в России зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусом. 19 заболевших находятся в Москве.

Ранее по теме: В России зарегистрированы шесть новых случаев заболевания коронавирусом
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