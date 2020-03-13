Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Инфицированная жительница Кудрово Всеволожского района вернулась из поездки в Италию, ее госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга, состояние женщины удовлетворительное, сообщили местные власти.
По данным «Интерфакса», в Боткинской больнице сейчас находятся два пациента с подтвержденным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом нового типа.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге и Ленинградской области уже решили ввести режим повышенной готовности. В сообщении администрации Ленобласти указано, что во время «режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций» будет ограничена численность массовых мероприятий. Позже указом правительства Санкт-Петербурга были запрещены с 16 марта по 30 апреля мероприятия численностью свыше 1000 человек.