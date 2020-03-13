Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области

Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге и Ленинградской области уже решили ввести режим повышенной готовности. В сообщении администрации Ленобласти указано, что во время «режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций» будет ограничена численность массовых мероприятий. Позже указом правительства Санкт-Петербурга были запрещены с 16 марта по 30 апреля мероприятия численностью свыше 1000 человек.