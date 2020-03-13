В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом. Подросток 1 марта вернулась в Москву из Италии, следует из сообщения штаба. Отмечается, что она посещала школу 2 и 3 марта, а с 4 марта находилась дома. 10 марта ее класс закрыли на карантин из-за сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, но сейчас на карантин закрыто все здание.
Заболевание школьницы стало одним из пяти новых случаев коронавирусной инфекции, о которых оперативный штаб сообщил 13 марта. Всего в Москве подтверждено 24 случая заболевания COVID-19.
6 марта департамент образования и науки Москвы выпустил приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу (Италия есть в этом списке), не должны допускать к занятиям в течение двух недель.