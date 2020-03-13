В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом. Подросток 1 марта вернулась в Москву из Италии, следует из сообщения штаба. Отмечается, что она посещала школу 2 и 3 марта, а с 4 марта находилась дома. 10 марта ее класс закрыли на карантин из-за сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, но сейчас на карантин закрыто все здание.