Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

6 марта в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением болезни, пять из них были зафиксированы в Москве, шестой новый пациент находится в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания COVID-19 выявились после возвращения из Италии, где они находились в последние две недели. Пятеро из шести граждан, у которых выявлен вирус, чувствуют себя удовлетворительно, заболевание COVID-19 проходит у них в легкой клинической форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Трое из пяти московских пациентов были помещены в инфекционную больницу № 1, а двое – в больничный комплекс в Коммунарке, выделенный специально для больных коронавирусом.