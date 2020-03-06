Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы выпустил приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, которые приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, не допустят к занятиям в течение двух недель. Такие же ограничения вводятся для сотрудников подобных учреждений, которые приехали из перечисленных стран.
Руководители образовательных учреждений должны сообщать властям о таких учениках и сотрудниках. Учащихся нужно перевести на дистанционное обучение, а сотрудникам обеспечить самоизоляцию на дому.
Накануне режим повышенной готовности был введен в Москве указом мэра города Сергея Собянина. К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Там уточнили, что все прибывшие из этих стран должны оставаться дома две недели даже при отсутствии симптомов.
По указу Собянина все прибывшие в Москву из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, обязаны отчитываться об этом перед властями. Если у них будут обнаружены симптомы заболевания, они должны обратиться за помощью на дому и не посещать медицинские организации. Все работодатели Москвы должны обеспечить измерение температуры работникам на рабочем месте и в обязательном порядке отстранять тех, у кого она повышена. При поступлении запроса Роспотребнадзора по Москве работодатели должны незамедлительно предоставить информацию обо всех контактах по работе заболевшего.
6 марта в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением болезни, пять из них были зафиксированы в Москве, шестой новый пациент находится в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания COVID-19 выявились после возвращения из Италии, где они находились в последние две недели. Пятеро из шести граждан, у которых выявлен вирус, чувствуют себя удовлетворительно, заболевание COVID-19 проходит у них в легкой клинической форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Трое из пяти московских пациентов были помещены в инфекционную больницу № 1, а двое – в больничный комплекс в Коммунарке, выделенный специально для больных коронавирусом.
Вспышка коронавируса нового типа началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 г. 6 марта число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 100 000 человек. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в материковой части Китая (80 600), Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858). Хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира. Количество умерших от заболевания в Китае – 2931 человек, во всем мире – 3398.