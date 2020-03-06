Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города. Помимо стран, утвержденных указом мэра Москвы Сергея Собянина, в него вошли США, Норвегия, Великобритания и Швейцария. В указе мэра к неблагополучным по коронавирусу странам также относятся Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Ведомство не рекомендует посещать данные страны и обязывает по прибытию из них в Москву позвонить на горячую линию.