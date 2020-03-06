Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города. Помимо стран, утвержденных указом мэра Москвы Сергея Собянина, в него вошли США, Норвегия, Великобритания и Швейцария. В указе мэра к неблагополучным по коронавирусу странам также относятся Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Ведомство не рекомендует посещать данные страны и обязывает по прибытию из них в Москву позвонить на горячую линию.
Прибывающие из 11 стран, выбранных Роспотребнадзором, смогут получить больничный лист без посещения врачей и с доставкой на дом. О возможности получить больничный курьером оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил 5 марта. В сообщении штаба отмечалось, что больничный лист будет выдаваться только после подтверждения факта пересечения границы.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. К 5 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о более чем 95 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 3015 из которых привели к смертельному исходу. Случаи смертей из-за COVID-19 был отмечены в девяти из 11 стран, отмеченных властям Москвы как неблагополучные, за исключением Германии и Норвегии.