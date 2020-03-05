В Москве больничные находящимся на карантине по коронавирусу доставят курьеры

Для получения больничного нужно обратиться по телефону горячей линии в департамент здравоохранения столицы, и курьер доставит больничный лист на дом в течение двух дней. При этом больничный лист оформят независимо от наличия симптомов. Но получить его смогут только люди, недавно приехавшие из Италии, Китая, Южной Кореи или Ирана. Факт пересечения границы проверят перед выдачей больничного. Кроме того, получить больничные листы можно прямо в аэропорту после прибытия из вышеперечисленных стран.