В Москве больничные находящимся на карантине по коронавирусу доставят курьеры
В Москве люди, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный, не выходя из дома. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Для получения больничного нужно обратиться по телефону горячей линии в департамент здравоохранения столицы, и курьер доставит больничный лист на дом в течение двух дней. При этом больничный лист оформят независимо от наличия симптомов. Но получить его смогут только люди, недавно приехавшие из Италии, Китая, Южной Кореи или Ирана. Факт пересечения границы проверят перед выдачей больничного. Кроме того, получить больничные листы можно прямо в аэропорту после прибытия из вышеперечисленных стран.
Оперативный штаб напомнил, что людям, прибывающим из Италии, рекомендовано провести в самоизоляции дома 14 дней. Для прибывающих из Китая, Южной Кореи и Ирана самоизоляция обязательна.
Объявленный порядок выдачи больничных листов будет действовать до 1 апреля.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 79 странах. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 95 000 человек, более 3000 скончались.
В России зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом: два – у граждан Китая (они уже выписаны из больниц), один – у россиянина, прибывшего из Италии, и один – у итальянца. Кроме того, трое россиян с коронавирусом были эвакуированы с лайнера Diamond Princess в Японии.