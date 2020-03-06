В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

Три вышеуказанные страны, а также США и ряд стран Европы вошли в список неблагополучных по коронавирусу стран, составленный управлением Роспотребнадзора по Москве. Людям, прибывающим в город из этих стран, нужно на две недели изолировать себя от окружающих и сообщить властям о своем прибытии по телефону горячей линии. Требования для жителей и организаций Москвы были введены 5 марта, после того как мэр Сергей Собянин объявил в городе режим повышенной готовности. В конце февраля власти Москвы разработали трехуровневый план борьбы с коронавирусом, однако к 4 марта он еще не был принят. Текущая обстановка (наличие по меньшей мере одного подтвержденного случая заболевания в Москве) соответствует второму уровню плана – так называемому режиму «Б». На случай, если этих мер будет недостаточно, власти могут ввести в Москве режим чрезвычайной ситуации. Им в городе предполагается ввести комендантский час, запрет поездок на транспорте и работы всех второстепенных организаций.