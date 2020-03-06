В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни. Пять из них были зафиксированы в Москве, шестой новый пациент находится в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания COVID-19 выявились после возвращения из Италии, где они находились в последние две недели.
Пятеро из шести граждан, у которых выявлен вирус, чувствуют себя удовлетворительно, а заболевание COVID-19 проходит у них в легкой клинической форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Трое из пяти московских пациентов были помещены в инфекционную больницу № 1, а двое – в больничный комплекс в Коммунарке, выделенный специально для больных коронавирусом. В штабе отметили, что был определен круг общения новых пациентов. Двух человек, которые могут быть вероятными носителями вируса, уже поместили в обсервационный центр, у остальных будут взяты анализы.
Вместе с сообщением о новых больных был опубликован список авиарейсов, пассажиры которых могут потенциально переносить коронавирус. Оперативный штаб просит не выходить из дома и вызвать «скорую помощь» всех, кто прибыл в Москву следующими рейсами:
рейс SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва
рейс SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен
рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва
рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев – Москва
рейс SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва
рейс «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 29.02.202
рейс S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва.
За сутки общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в России, увеличилось с четырех до десяти. Первыми заболевшими коронавирусом на территории страны были граждане Китая, находившиеся в Тюмени и Забайкальском крае, оба были выписаны к 12 февраля. Один из пациентов – гражданин Италии, а оставшиеся семь – россияне, вернувшиеся из Италии. За рубежом коронавирусную инфекцию перенесли трое россиян, находящихся на борту лайнера Diamond Princess. Один заболевший россиянин находится в Азербайджане, куда он прибыл из Ирана.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала 5 марта о 95 333 заболевших. 6 марта число подтвержденных случаев заболевания, по подсчетам университета Джона Хопкинса, превысило 100 000. Наиболее суровая эпидемиологическая обстановка наблюдается в материковом Китае, северных районах Италии и в Иране.
Три вышеуказанные страны, а также США и ряд стран Европы вошли в список неблагополучных по коронавирусу стран, составленный управлением Роспотребнадзора по Москве. Людям, прибывающим в город из этих стран, нужно на две недели изолировать себя от окружающих и сообщить властям о своем прибытии по телефону горячей линии. Требования для жителей и организаций Москвы были введены 5 марта, после того как мэр Сергей Собянин объявил в городе режим повышенной готовности. В конце февраля власти Москвы разработали трехуровневый план борьбы с коронавирусом, однако к 4 марта он еще не был принят. Текущая обстановка (наличие по меньшей мере одного подтвержденного случая заболевания в Москве) соответствует второму уровню плана – так называемому режиму «Б». На случай, если этих мер будет недостаточно, власти могут ввести в Москве режим чрезвычайной ситуации. Им в городе предполагается ввести комендантский час, запрет поездок на транспорте и работы всех второстепенных организаций.