Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 000 человек

Больше всего случаев заболевания, по данным на 6 марта, зафиксировано в материковой части Китая (80 600), Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858). Хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира. Количество умерших от заболевания в Китае – 2931 человек, во всем мире – 3398. В России по состоянию на 6 марта подтверждены десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.