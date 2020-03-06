Число заболевших коронавирусом в мире превысило 100 000 человек
Число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 100 000 человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру.
Больше всего случаев заболевания, по данным на 6 марта, зафиксировано в материковой части Китая (80 600), Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858). Хотя бы один случай коронавируса подтвержден в более чем 90 странах мира. Количество умерших от заболевания в Китае – 2931 человек, во всем мире – 3398. В России по состоянию на 6 марта подтверждены десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список неблагополучных по коронавирусу стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели. Речь идет о США, Норвегии, Великобритании Швейцарии, Китае, Южной Кореи, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании.