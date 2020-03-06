Как борются с коронавирусом в других странах

Власти Москвы разработали два плана по борьбе с коронавирусом в зависимости от масштабов заболевания. Третий вариант предусматривает введение чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в документе от 27 февраля за подписью заммэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой. Документ, по информации «Ведомостей», еще не принят, он должен быть согласован в федеральных органах власти, так как в нем обсуждается вероятность введения режима ЧС.