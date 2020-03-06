Как борются с коронавирусом в других странах
Власти Москвы разработали два плана по борьбе с коронавирусом в зависимости от масштабов заболевания. Третий вариант предусматривает введение чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в документе от 27 февраля за подписью заммэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой. Документ, по информации «Ведомостей», еще не принят, он должен быть согласован в федеральных органах власти, так как в нем обсуждается вероятность введения режима ЧС.
Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел в столице режим повышенной готовности.
«Ведомости» рассказывают о мерах, которые предпринимаются в ряде других стран.
Китайский карантин
В Китае во многих городах был введен карантин и прекращена работа общественного транспорта. В Пекине с конца января запрещено движение междугородных автобусов. Лишь около трети из 291 млн китайцев, уехавших в конце января праздновать Новый год по лунному календарю в родные города и села, смогли вернуться на работу, сообщало в конце февраля министерство транспорта страны. Из-за этого многие производства до сих пор не заработали на полную мощность.