МГУ позволит студентам перейти на удаленное обучение
МГУ им. Ломоносова с 17 марта позволит студентам перейти на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ университета. Возможность дается в целях профилактики распространения коронавируса. Приказ предписывает обеспечить опосредованное взаимодействие обучающихся как с педагогами, так и с административными и научными работниками.
15 марта Минобрнауки рекомендовало университетам и институтам перейти на дистанционное обучение с начала новой недели, 16 марта. Список онлайн-курсов для студентов будет опубликован на сайте министерства к 18 марта. Ранее о переводе на дистанционное обучение сообщали руководства МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова. Студенты МГТУ перейдут на дистанционное обучение с 23 марта, после каникул 17–22 марта, а студенты РЭУ – с 17 по 21 марта со свободным посещением лекций 16 марта.
Заболеванию COVID-19, вызванному коронавирусом нового типа, подвержено более 153 000 человек, 5735 из них скончались, сообщала Всемирная организация здравоохранения 15 марта. К 16 марта в России зафиксировано 63 случая заболевания, 33 из них – в Москве, сообщают Минздрав и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ограничения на массовые мероприятия установлены в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах.