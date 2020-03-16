МГУ позволит студентам перейти на удаленное обучение

15 марта Минобрнауки рекомендовало университетам и институтам перейти на дистанционное обучение с начала новой недели, 16 марта. Список онлайн-курсов для студентов будет опубликован на сайте министерства к 18 марта. Ранее о переводе на дистанционное обучение сообщали руководства МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова. Студенты МГТУ перейдут на дистанционное обучение с 23 марта, после каникул 17–22 марта, а студенты РЭУ – с 17 по 21 марта со свободным посещением лекций 16 марта.