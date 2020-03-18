Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка. По его словам, одной из задач властей является укрепление положения и повышение доходов среднего класса.
Путин также отметил, что в каждой стране понятие «средний класс» разнится. По его словам, неправильно сравнивать средний класс в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. По методике оценки Всемирного банка, к среднему классу относятся граждане, чей доход в полтора раза превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), напомнил Путин.
«У нас таких достаточно много», — подчеркнул он, добавив, что средняя зарплата в России значительно выше МРОТ.
В 2019 г. МРОТ составлял 11 280 руб. В декабре прошлого года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2020 г. МРОТ в размере 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г. По сравнению с показателем января 2019 г. МРОТ был увеличен на 850 руб. или 7,5%.