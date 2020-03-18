Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

В 2019 г. МРОТ составлял 11 280 руб. В декабре прошлого года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2020 г. МРОТ в размере 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г. По сравнению с показателем января 2019 г. МРОТ был увеличен на 850 руб. или 7,5%.