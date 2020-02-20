Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на минимальную зарплату

На вопрос, считают ли в Кремле провокацией вопрос о зарплате президента и размере доходов, Песков ответил отрицательно. По его словам, женщина «совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы», поэтому о какой-либо провокации говорить не приходится. При этом пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума, к которому приравнен МРОТ. В таких случаях следует разбираться отдельно, заметил Песков. «Где-то эта сумма сформулирована за какие-то полставки работы, где-то – еще что. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал», – сказал пресс-секретарь президента.