Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на минимальную зарплату
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам, как можно прожить на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 12 130 руб., назвав вопрос риторическим. Поводом для вопроса стала произошедшая накануне беседа Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга о том, как можно прожить на 10 800 руб. в месяц.
В среду, 19 февраля, президент пообщался с гражданами, после того как возложил в Санкт-Петербурге цветы к могиле бывшего мэра города Анатолия Собчака. На вопрос одной женщины, как прожить на 10 800 руб. в месяц, Путин ответил: «Думаю, что очень трудно». Когда петербурженка предположила, что его зарплата больше этой суммы, Путин отметил, что «есть гораздо более высокие зарплаты» и у него зарплата не самая высокая.
На вопрос, считают ли в Кремле провокацией вопрос о зарплате президента и размере доходов, Песков ответил отрицательно. По его словам, женщина «совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его аргументы», поэтому о какой-либо провокации говорить не приходится. При этом пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума, к которому приравнен МРОТ. В таких случаях следует разбираться отдельно, заметил Песков. «Где-то эта сумма сформулирована за какие-то полставки работы, где-то – еще что. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал», – сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что о проблеме низких доходов россиян президент Путин говорил в своем послании Федеральному собранию и что на ее решение направлена целая программа. «Безусловно, к сожалению, невозможно ждать сиюминутных результатов, но делается очень многое для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», – заявил Дмитрий Песков.