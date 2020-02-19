Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Президент Владимир Путин в среду, 19 февраля, возложил в Санкт-Петербурге цветы к могиле бывшего мэра города Анатолия Собчака, а после этого пообщался с горожанами, сообщают информагентства, приводя выдержки из диалога.
Женщина спросила у президента, как прожить на 10 800 руб. в месяц, пишет «Интерфакс». «Думаю, что очень трудно», — признался Путин. В свою очередь собеседница предположила, что его зарплата больше этой суммы. Путин отметил, что «есть гораздо более высокие зарплаты». У президента, по его словам, зарплата не самая высокая.
Собеседница президента также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить продукты и задала вопрос, как в такой ситуации быть матерям-одиночкам. На что Путин отметил, что сейчас в стране проводится «целая программа поддержки семей с детьми». После этого женщина затронула тему пенсий. По ее словам, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает 3800 руб. При этом квартплата, по ее словам, составляет 4000 руб. Путин признал, что в стране есть много проблем в социальной сфере, «которые государство должно решить». Отвечая на вопрос, почему государство не решает эти проблемы, президент отметил, что это не так. «Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию»,- сказал президент.
Памятник Собчаку находится на Васильевском острове. Цветы по случаю 20-летия со дня его смерти вместе с Путиным возложили вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и президент Сбербанка Герман Греф.
Собчак был мэром Санкт-Петербурга 1991 по 1996 гг. В то время Путин был его заместителем, а также руководил его предвыборным штабом. В 2000 г. Собчак был доверенным лицом Путина, ставшего кандидатом в президенты России, однако вскоре скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.