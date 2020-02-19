Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц

Собеседница президента также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум невозможно купить продукты и задала вопрос, как в такой ситуации быть матерям-одиночкам. На что Путин отметил, что сейчас в стране проводится «целая программа поддержки семей с детьми». После этого женщина затронула тему пенсий. По ее словам, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает 3800 руб. При этом квартплата, по ее словам, составляет 4000 руб. Путин признал, что в стране есть много проблем в социальной сфере, «которые государство должно решить». Отвечая на вопрос, почему государство не решает эти проблемы, президент отметил, что это не так. «Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию»,- сказал президент.