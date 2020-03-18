Мишустин поручил не инициировать банкротства за долги перед бюджетами и банками
Премьер Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.
Помимо этого Мишустин поручил ФНС предоставлять «налоговые каникулы» по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых установлен до 1 мая 2020 г. Такое поручение дано в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок.
Минэкономразвития премьер поручил внести до 1 апреля в правительство законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, ускорить согласование и внесение в правительство законопроекта, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций, а также доработать ко второму чтению поправки об упрощенной бесплатной процедуре урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов.
Ранее правительство подготовило план поддержки экономики из-за риска распространения коронавируса. Он подразумевает создание антикризисного фонда в размере до 300 млрд руб. Также правительство готово увеличить объем предоставляемых госгарантий, расширить льготное кредитование бизнеса. Ранее правительство на месяц отменило ограничения в городах для транспорта торговых сетей и ввело зеленый коридор на импорт товаров.