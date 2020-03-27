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Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства. Всего было продезинфицировано 2 000 кв. м внутренних помещений пансионата и подъездные дороги к нему.

27 марта военные проведут дезинфекцию еще одного лечебного учреждения, в отношении других двух будут проведены рекогносцировки, отмечается в сообщении.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире выявлено 462 684 случая заболевания коронавирусом, из них 20 834 случаев закончились летально. В Италии число заболевших превысило 74386 человек, из них 7505 умерли.

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