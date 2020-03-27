Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства. Всего было продезинфицировано 2 000 кв. м внутренних помещений пансионата и подъездные дороги к нему.