Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства. Всего было продезинфицировано 2 000 кв. м внутренних помещений пансионата и подъездные дороги к нему.
27 марта военные проведут дезинфекцию еще одного лечебного учреждения, в отношении других двух будут проведены рекогносцировки, отмечается в сообщении.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире выявлено 462 684 случая заболевания коронавирусом, из них 20 834 случаев закончились летально. В Италии число заболевших превысило 74386 человек, из них 7505 умерли.